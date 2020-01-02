''Her şey KO-MEK ile başladı''

02.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, verdiği eğitimle istihdama can veriyor. KO-MEK kurslarından yararlanarak kendi iş yerini açan güçlü kadınlara şimdi de Nihan Öner Gökmen katıldı. Türk Hava Yollarından emekli olduktan sonra KO-MEK Giyim Branşı'na kayıt yaptıran Nihan hanım, aldığı eğitim sayesinde kendi butiğini açtı. Zarif vizyonunu KO-MEK'in kaliteli eğitimiyle birleştiren başarılı kursiyer, İzmit'te tasarım kıyafetler konusunda marka haline gelmeye aday. Nihan hanım, butiğini açması ile ilgili olarak ise "Herşey KO-MEK ile başladı" dedi.

THYNİN BAŞARILI PERSONELİ

Nihan Öner Gökmen, lise tahsilinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde turizm işletme bölümü bitirdi. Yüksek tahsilini bu ülkede tamamlayan Gökmen, ardından 18 yıl Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yaptı. Türk Hava Yolları'nda, Boeing 777'lerde, purser (kabin amiri) olarak görev yapan Nihan Hanım 2010 yılında emekli oldu.

KO-MEK İLE TANIŞMA

Gökmen, eşinin işi dolayısıyla Kocaeli'ne yerleşti. Her zaman ilgi duyduğu giyim alanına eğilen ve evdeki kıyafetlerini yeniden tasarlamaya başlayan Nihan Hanım bu hobisini eğitimle taçlandırmak istedi. KO-MEK ile tanışması ise Nihan Öner Gökmen'in hayatında önemli bir aşama oldu.

TASARIM KIYAFETLERİN ADRESİ

Nihan Hanım, KO-MEK'te aldığı eğitimin ışığında, yakın arkadaşı Emine Eşiyok ile Kasım ayında, "Nog-em Tasarım Boutique" ismini verdiği butiğini açtı. Karabaş Mah. Köseoğlu Sok. No:16 D Yenice Apt. İzmit adresinde açılan butik bir anlamda haute couture (kişiye özel) tasarımların yapıldığı önemli bir merkez özelliği ile öne çıkıyor. Zira KO-MEK'in başarılı kursiyeri Nihan Hanım, butiğinde kişiye özel kıyafetler tasarlıyor. Bir elbise Nihan hanımın tasarımlarıyla tek olma özelliğini taşıyor. Bu da hanımların bir davette aynı elbiseyi giyme riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

DOLAP BEKLEYEN KIYAFETLERE SON

Buti, bunun yanı sıra dolapta bekleyen kıyafetlere de bir son veriyor. Yıllarca dolap bekleyen kıyafetler KO-MEK kursiyerinin açtığı butikte yeniden hayat buluyor. Giymedikleri kıyafetlerini Nihan Hanımın ellerine teslim eden hanımlar, yapılan başarılı dizayn ile adeta yeni bir kıyafete kavuşmuş oluyor.

HERŞEY KO-MEK İLE BAŞLADI

Halk Üniversitesi'nin hayatında önemli bir yeri olduğunu anlatan Nihan Hanım, "KO-MEK'e gelmekle son derece iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Burada bir aile sıcaklığı ile karşılaştım. Hocalarımızın ilgisi ve kaliteli eğitim beni çok mutlu etti. Yormadan ve zorlamadan bir eğitim anlayışı bize çok faydalı oldu. O kadar sevdim ki dört yıl boyunca KO-MEK'e gelmeye devam ettim. KO-MEK'te çok şey öğrendim" dedi. Her zaman giyim konusuna ilgisinin olduğunu anlatan Nihan Öner Gökmen, "KO-MEK'te ilgimi eğitimle birleştirdim. Ürettiklerimin beğenilmesi beni daha da yüreklendirdi. Ve bir gün kendi butiğimi açmaya karar verdim. Her şey KO-MEK ile başladı. KO-MEK'te öğrendiklerimle butiğimi açtım" diye konuştu.

TEŞEKKÜRLER HALK ÜNİVERSİTESİ

Herkesi KO-MEK'e davet eden Nihan hanım, kendisine kazandırdıkları için Halk Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler