"Her şey İncil kursuyla başladı" | Tarikatlardan ayrılanlar anlatıyor

Dini bir tarikata üye olanlar için bu tarikattan çıkmaya karar vermek hem zor hem de genellikle duygusal ve sosyal baskı da içeren bir süreç oluyor. Sophie, eski erkek arkadaşından ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir alışveriş merkezinde ona yaklaşan Shincheonji tarikatına üye olmuş. Johannes ise Yehova'nın Şahitleri mensubu bir aileden geliyor. Onun tarikattan çıkışı daha acılı olmuş.

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