Her Şey Hayvan Dostlarımız İçin

17.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:04

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi gezerek görevli veteriner hekimlerden bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, hayvan dostlarımız için konulan su kontrası ile anne ve yavru muhafaza kaplarını inceledi.

Manisa'daki sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım'a ziyareti esnasında Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, ile Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam eşlik etti. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi gezerek görevli veteriner hekimlerden bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, hayvan dostlarımız için konulan su kontrası ile anne ve yavru muhafaza kaplarını inceledi. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin misafirleri için konulan su kontrası ile anne ve yavruları için yerleştirilen muhafaza kaplarının can dostlarımızın ıslanmaması, kuru ve sıcak ortamda bulunmalarını sağlıyor.

Kaynak: Bültenler