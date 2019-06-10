Her şey, daha yaşanılır bir dünya için…

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı'nın 1972 yılında aldığı karardan bu yana her yıl 5 Haziran, dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.

Her şey, daha yaşanılır bir dünya için…

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı'nın 1972 yılında aldığı karardan bu yana her yıl 5 Haziran, dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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