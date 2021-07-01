Her Şey Can Dostlar İçin

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha refah ve konforlu yaşam sürdürmesi için sağlıklaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha refah ve konforlu yaşam sürdürmesi için sağlıklaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaklaşık bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 4 yeni ünite daha ekleyerek 700 sokak hayvanına daha barınma alanı oluşturdu. Yeni alınan dezenfekte makineleri ile sokak canlarına daha hijyenik yaşam alanları ve taşıma koşulları sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak ve barınak koşullarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak canlarına daha geniş ve konforlu bir ortam sağlamak için Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni barınak üniteleri oluşturdu.

BAKIMEVİ KAPASİTESİ YAKLAŞIK 2 BİN 200'E YÜKSELDİ

Yaklaşık bin 500 sokak hayvanına ev sahipliği yapan Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvan barındırma kapasitesi artırıldı.

İlave 700 kapasiteli 4 yeni ünitenin eklenmesiyle birlikte bakımevinde yaklaşık hayvan varlığı kapasitesi 2 bin 200'e yükselmiş oldu.

BARINMA ALANLARI YENİ DEZENFEKTE MAKİNELERİ İLE TEMİZLENİYOR

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı sokak hayvanlarının daha hijyenik koşullarda yaşaması amacıyla yeni dezenfekte makineleri alarak hayvan nakil araçları ve hayvan barınma alanlarını düzenli olarak ilaçlamaya başladı.

Rutin genel temizliğin yanı sıra kafesler, nakil araçları, gezinme alanları ve mama kaplarının tazyikli sıcak ve soğuk su ile temizlendiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

"Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni barınma alanları inşa ederek, tedaviye gereksinim duyan sokak canlarımıza daha geniş ve ferah alanlarda hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız araç ve gereçleri hem yeniliyor hem de çeşitlendiriyoruz. Bu suretle sokak canlarının refahını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni aldığımız araçlarla sıcak ve soğuk su ile temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına başladık. Sokak hayvanlarının naklinde kullandığımız araçları da soğuk ve sıcak su ile her nakil sonrasında yıkıyor ve ilaçlıyoruz. Sokak canlarının sağlığını en üst seviyeye çıkarmak için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. "

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri sahiplendirerek, hayvanların sıcak ve güvenli yuvalarda yaşamasına da aracılık ediyor.

Kaynak: Habermetre