TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Torbalı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuduğu sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan din görevlisi Ekrem Kara, 15 Temmuz'un üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okudukları için kalabalık bir grup tarafından müezzin arkadaşıyla saldırıya uğrayan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle evinde otururken hain darbe girişimini televizyondan öğrendiğini belirtti.

Vatandaşları meydanlara davet etmek amacıyla sela okumak için oğluyla camiye geldiğini anlatan Kara, "50-60 kişi gruplar halinde camiyi bastı. Akla hayale gelmeyecek şekilde ezanı ve selayı susturmaya çalıştılar. Camiye ayakkabılarıyla girerek caminin camlarını kırmaya çalıştılar. Bizi linç etmeye çalıştılar." dedi.

Beraber zaman geçirdikleri, kahvede çay içip cenaze törenlerinde beraber oldukları kişilerin camiyi basmasına, ezanı ve selayı susturma çabalarına halen bir anlam veremediğini ifade eden Kara, 15 Temmuz gecesi birkaç genç sayesinde linçten kurtulduklarını anlattı.

"Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor"

Halen Konak ilçesindeki Murat Reis Camisi'nde imam olarak görev yapan Kara, "Her sela okuduğumda 15 Temmuz, o gece vatanı için şehit olan vatandaşlarımız aklıma geliyor. Allah korusun böyle bir olayın yaşanması durumunda 2 oğlumla beraber hiç düşünmeden vatan uğruna canımı seve seve feda etmeye hazırım." diye konuştu.

Kara, 15 Temmuz gecesi ikinci bir Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı yaşandığını, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman arkasında olduğunu ifade ederek, halkın asker kıyafeti giyen hainleri unutmayacağını söyledi. Ülkesinin bayrağının özgürce dalgalanması, ezanlarının susmaması için bedenlerini tanklara siper eden şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini kaydeden Kara, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşı'nda nasıl ki kahraman Mehmetçik, ordumuz ve 15 yaşlarındaki kınalı yavrularımız düşmanın mermilerine göğüslerini siper ettilerse o gün de o iman, birlik ve beraberlik duygusuyla bizim şanlı ecdadın şanlı torunları göğsünü F-16'lara, tanklara, mermilere siper ederek bu hayasızca girişime engel oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurdumuza getirilmesi ve gerektiği şekilde cezalandırılması benim en büyük ümidimdir."

Olay

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 23 sanık hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, basit yaralama, hakaret ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu 8 sanık, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.