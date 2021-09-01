"Her Şehre Cengiz Başkan Gibi 'Marka' Bir Başkan Lazım"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Söğütçük mahallesinde yeni bulunan su kaynağının hat bağlantılarını yaparak mahallelilerin kullanımına sundu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Her şehre Cengiz Başkan gibi 'Marka' bir başkan lazım" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci ilçesine bağlı Söğütçük mahallesinde yeni bulunan doğal su kaynağına 500 metrelik hat çalışması yapılarak mahalleye su ulaştırıldı. Birkaç yıldır yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallenin sorunu sona erdi.

"Büyükşehir ve MASKİ tüm isteklerimizi yerine getirdi"

Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, birkaç yıldır yaz aylarında mahalle olarak içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ve bunu MASKİ'ye iletmeleriyle sorunlarının çözüldüğüne vurgu yaptı. Muhtar Çiftçi, "Yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle kullandığımız kaynak sularımıza azalma olmuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü şebeke hattımızın 500 metre uzağında yeni bir su kaynağı bularak hattımıza bağlantısını gerçekleştirdi. Bundan sonra su sorunu yaşamayacağız. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze ilettiğim neredeyse her isteğimize olumlu yanıt aldık. Sadece su konusunda değil yol konusunda da mahallemize çok güzel hizmetler aldık. Herkes Cengiz Başkan'a 'Efsane Başkan' diyor ama ben 'Marka Başkan' diyorum. Her şehre Cengiz Başkan gibi 'Marka' bir başkan lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler