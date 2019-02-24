Her Seçimi Ellerine Yüzlerine Bulaştırıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar" dedi. Cummurbaşkanı Erdoğan, Antakya İtfaiye Önü'nde düzenlenen mitingde, 8 ay sonra tekrar Hatay'da olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade ederek, "Hatay bizim gözbebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz Hatay'da bizi sever. Biz Hatay'ı anlarız, Hataylı da bizi bilir bizi anlar. Size Kayseri'den 10 binlerin selamını getirdim. Onlarda sizi çok seviyor ve bizden de Hatay'a selam dediler. Kardeşlerim Hatay denilince akla ilk sabır gelir, feraset gelir, Anadolu irfanı gelir onun için sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik evvelallah zafere ulaştık ulaşıyoruz. Hatay 24 Haziran seçimlerinde bu irfanını bir kez daha gösterdi. 24 Haziran'da Hatay yine ne dedi demokrasi dedi, milli irade, istikrar, güven dedi. Hatay 7 Haziranda yine bu meydanda bize verdiği sözü yerine getirdi. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakını birinci yapan Hataylı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Şimdi sizlerde 31 Mart'ta sizden yeni zaferler bekliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'tada, iradenize, istikbalinize sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta bu güzel şehrin geleceğine sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Artık Hatay'da yepyeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın sırtındaki CHP yükünden artık kurtulması gerekiyor. Bu güzel şehri beceriksiz, çapsız, vizyonsuz belediyecilik yerine yıllardır hasretini çektiği gönül belediyecilikle buluşturmamız lazım. 31 Mart'ta Hatay'ın anahtarını emin ellere, ehil ellere vermemiz lazım. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Kardeşlerim bugün ne oldu biliyorsunuz değil mi? Parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı Büyük bir zafer elde etti ve hamdolsun adayımız Prof. Dr. Mustafa Şentop Meclis Başkanlığına AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak seçildi ve şuanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı oldu. Başarılar diliyorum. Az öncede Sayın Bahçeli ile görüştüm inşallah bu birlikteliğimiz Cumhur İttifakımız bize zaferle nasip etsin" dedi.

"PARTİSİNİN AMBLEMİNDEN KAÇAN, KORKAN BİR ADAY OLUR MU?"

Ana muhalefet partisi CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmışken biz 16 il mitingi yaptık. 33 gün sonra sandığa gideceğiz, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor, gerçi onu bile doğru dürüst beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini bile vakti zamanında seçim kurullarına teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday gösterdikleri şahısların arkasında duramıyor. Ortada başarılı olmuş eser üretmiş tek bir adayları yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı adayların seçim afişlerinde parti logosu bulunmamasını da eleştirerek, "Ankara'da daha önce 2 kez seçim kaybetmiş, 2 kez hezimete uğramış, 2 kez milletten sandıkta dersini almış adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişini asıyorlar ancak bu şahıs kimin hangi partinin hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyrun. Çünkü milletimizin bu karanlık CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. Karşınızdaki megaboarda bir bakın. Bunların kim olduğu ortada. Kürdistan diyor, bir defa kendine gel ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim, ülkemi bölmeye çalışan bu terör örgütü destekçisi olan bu adamlara ve onun destekçisi CHP'ye, İyi Parti'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız ve bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, inanmayan, parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ambleminin çöp, çamur, çukur, yokluk, yolsuzluk, bakımsızlık, başarısızlık ve beceriksizlik olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye Kağıttepe diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu kullanamayan, gaf ebesi bir genel başkana böyle bir ittifak yakışır. Şu anda terör örgütünün desteklediği bu parti kongrelerinde İstiklal Marşımızı bile okumuyor. Kongre salonuna Türk bayrağı bile asmıyor. Ey CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Ey, İYİ parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. İşte bana şu an itibarıyla 2.5 milyon TL tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisi bile ödemiyor. Bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecek."

"HER 6 AYDA BİR SONUÇLARI MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Siyasette söz ve vaatlerin önemli olduğunu ancak bunları yerine getirmenin çok daha önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yalancılarla gerçek siyasetçiler gerçek devlet adamları, hizmet insanları arasındaki en büyük fark budur biri laf üstüne laf koyma diğeri taş üstüne taş koyma derdindedir. Bizim farkımız bu. 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle ile hareket ettik. 100'er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hale getirdik. 3 Ağustos 2018'de kamuoyuna ilkini ilan ettik. Sonuçlarını ve ikinci 100 güne dair hedefleri 13 Aralık 2018'de milletimizle paylaştık. Onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. 400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah ikinci 100 günlük eylem planında yer alan 24 milyar liralık 454 icraatın da belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceğiz. Her 6 ayda bir sonuçları milletimizle paylaşacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyelerde neler yapabileceğimizi de manifestomuzda ilan ettik peki biz hükümet olarak şeffaf davranırken sizlerin huzurunda karnemizi ortaya koyarken muhalefet ne yapıyor? Köşe bucak saklanıyor, hesap vermekten kaçıyor, bilhassa önceki seçim vaatleri gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar. Ege illerimizden birindeki CHP'li belediye başkanı çıkmış, 'Seçim dönem döneminde attık tuttuk, sonra yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'da da 2014 seçimleri öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi bile doğru düzgün hayata geçirilmedi. Verilen sözler, taahhütler unutulmaya terk edildi. Bırakın gerçekleştirilmesini, Hatay'ın trafik, içme suyu sıkıntıları daha da arttı. Ankara ve İstanbul'da 50-70 günde bitirip hizmete sunduğumuz alt geçitler, burada aylarca tamamlanamadı. Son 5 yılda bırakın bir adım ileri gitmeyi, diğer illerimize göre Hatay çok ciddi geri kaldı."

(Adem Karagöz - Gökhan Aklan - Mehmet Bayrak - Onur Akbulut/İHA)

Kaynak: İHA