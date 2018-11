Her Seçim Çevresinin Bir Kampanyası Olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partideki yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, "Aday belirleme sürecinde sona gelindi, 60 ilde son noktaya gelindi. Diğer 21 ilde de çok yol katedildi. Yapılacak olan bir programla 21 ilin açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek." dedi.

Kurtulmuş, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında partisinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime hazırlık noktasında 2 ayı aşkın süredir seçim strateji ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aday belirleme sürecinde sona gelindi, 60 ilde son noktaya gelindi. Diğer 21 ilde de çok yol katedildi. Yapılacak olan bir programla da 21 ilin açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek." diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı ve bu çerçevedeki "protokol krizi" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, kamuoyunda ve medyada yer alan kulis bilgileri üzerinden hareket edilmemesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "AK Parti'nin önemli vasıflarından birisi öz eleştiri yapabilmeyi başarabilmesidir. Dikey şehirciliğe karşı çıkmak, kibirli kulelerin hiçbir şekilde olmaması, bunları çok rahatlıkla ortaya koyabilecek durumdayız. İnsanlar başlarını kaldırdıklarında gökyüzüne doğru yükselen beton yığınlarını görmek istemiyorlar, akıllı şehirler istiyorlar. Bütün bunlar yeni vizyon gerektiriyor. Şimdiye kadar eksik bıraktığımız şeyleri tamamlayacak yeni bir anlayışı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nı özenle koruyoruz"

Kurtulmuş, AK Parti-MHP ittifakına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz, özenle koruyoruz. Parti yöneticilerinin oturup konuştuğu, 'şurada sana 3 tane belediye başkanı fazla olsun, burada bana 2 tane az olsun' pazarlığının yapıldığı bir ittifak değil. Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da milletimizin FETÖ'cü eşkiyaya ve onun arkasındaki emperyal güçlere karşı verdiği bir ittifak olduğunu biliyoruz. Meydanlarda oluşmuş bir ittifaktır, tanklara, uçaklara karşı oluşmuş bir ittifaktır. Sonraki süreçte bunun pratiği geldi. Cumhur İttifakı meydanlarda başlamış, milletin gönlüne ve zihnine oturmuş olan bir ittifaktır. Sosyolojik tabanları farklı, iki farklı parti olarak kimliklerini koruyacak ama Türkiye'nin milli meselelerinde de iş birliğine, ittifak yapmaya devam edecek."

Cumhur İttifakı'nı seçim iş birliğinden farklı bir şekilde gördüklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Seçim iş birliği bu ittifakın gücünü artıracak bir imkandır, bir alandır. Her iki parti için olumlu sonuçlar vereceği, toplamda da Türkiye'nin geleceği için çok olumlu katkıları olacağı noktasına gelindiği için tekrar iş birliği, ittifak görüşmeleri başlamış. Ümit ederiz ki buradan da Türkiye'nin lehine bir sonuç çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul ve Ankara'da en ufak bir risk görmüyorum"

"AK Parti açısından Ankara ya da İstanbul kaybedildiğinde bir sistem tartışması başlar mı?" sorusuna Kurtulmuş, "Ben AK Parti açısından İstanbul ve Ankara'da en ufak bir riski başından beri görmüyorum. Türkiye'de değişen sistem değil, yönetim modelidir." karşılığını verdi.

Kurtulmuş, AK Parti'nin seçim kampanya süreci ve stratejisine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Seçim strateji heyetimiz, çok güzel bir çalışmayla bir manifesto hazırlığını aşağı yukarı tamamladılar. Bunu 10 maddede özetlemeye gayret edeceğiz. İnsanla uyumlu, daha çok çevreyi öne çıkaran, insanların daha rahat yaşayabildiği, akışkan şehirler olarak gördüğümüz bir şehircilik anlayışı orada anlatılacak. Burada gönül belediyeciliği hakkaniyete, adalete uyan, dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilen, insanların gönlüne, zihnine dokunabilen bir tarzı bundan sonra çok daha kuvvetli bir şekilde oturtacağız. Kibirden arınmış, adaletli şekilde hareket edecek. Her şehrin, hatta her ilçenin, her seçim çevresinin ayrı bir kampanyası olacak."

"Makamlar, mevkiler için siyaset yapmayız"

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda Meclis Başkanının kim olacağı" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Biz makamlar, mevkiler için siyaset yapmayız." dedi.

Kurtulmuş, halkın duasını kazanmak için siyaset yaptıklarını belirterek, "Hayatımız boyunca koşacağız. Bir tanesi diyecek ki, 'Allah razı olsun.' Allah bizden razı olduktan sonra bizim hangi makamda olduğumuzun ne önemi vardır. Siyaseti böyle yapmıyorsanız siyaset bir yüktür. Evlatlarımızın nasıl büyüdüğünü, nasıl boyumuz kadar olduklarını göremedik. Dolayısıyla ben bunların hiçbirisine takılmam, hiçbirisinin bir önemi olmadığını bilen birisiyim." diye konuştu.