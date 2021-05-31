Her sabun zeytinyağı sabunu değil
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Her sabun zeytinyağı sabunu değil

Her sabun zeytinyağı sabunu değil
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zeytinyağı sabunu alırken aldanmayın.

Zeytinyağı sabunu alırken aldanmayın.

Zeytinyağından üretilen sabunların yaklaşık 5 bin yıldır geleneksel yöntemler ve yeni teknikler ile imal edildiğini söyleyen Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, "Zeytinyağı sabunu daha doğrusu, biz bunu şu şekilde ayırıyoruz. Bunun içinde yüzde yüz zeytinyağı var. Yüzde yüz zeytinyağı koyduğunuzda bu zeytinyağı sabunudur. Bu sabunun içerisine diğer bitkisel yağlardan veya hayvani yağlardan koyup içine bir miktar temizleme amaçlı zeytinyağı koyarsak o zaman da zeytinyağlı sabun olmuş olur. İkisinin arasında ciddi bir fark var" dedi. - BALIKESİR

Her sabun zeytinyağı sabunu değil
Her sabun zeytinyağı sabunu değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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