Her sabah vatandaşlara çorba ikram ediyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle her sabah vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

İstasyon Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde tezgah açan esnaf Savaş Gök, hayırseverlerin desteği ile her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Havaların soğumasıyla çorba ikramı uygulamasını başlattıklarını belirten Gök, "Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara her sabah sıcak çorba dağıtıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu ikramlarımız devam edecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ