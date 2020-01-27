Her sabah ilk işi martıları doyurmak

27.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:35

Samsun'da bir kişi her sabah martıları doyurduktan sonra iş yerine giderek mesaisine başlıyor.



Samsun'un Canik ilçesinde keresteci dükkanı sahibi olan Metin Çolak, sabahları iş yerine giderken Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde TOKİ Blokları yanında bulunan ve buraya alışan martıları ekmekle besliyor. Her sabah martılara ekmek verdiğini belirten Metin Çolak, martıların da kendisine alıştığını söyledi. Sabahları kedi-köpek gibi sokak hayvanlarının da karınlarını doyurduğunu ifade eden Çolak, bu davranışıyla vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA