Adana'dan bisikletiyle yola çıkarak, lösemi hastalığına ve kök hücre bağışına dikkat çekmek isteyen Kemal Yücel, "Her pedal bir umut" diyerek Türkiye'yi geziyor.

Bisikleti ile Samsun'a gelerek burada lösemi hastaları için çalışmalar yapan gazeteci Kemal Yücel, "2013 yılında 6 yaşındaki oğlumu beynindeki tümör yüzünden kaybettim. Oğlumu kaybettikten sonra bunalıma girdim. Anne ve babalar evlat acısı yaşamasın diye şehir şehir dolaşarak ilik nakli bekleyen, uygun donörü bekleyen çocuklar için kampanyalar yapıyorum. Şu ana kadar birçok kişiye uygun iliğin bulunmasına yardım ettim. Böyle güzel haberler aldıkça inanın yorgunluğuma değiyor" dedi.

"Hayatı simgeleyen kalp şeklinde rota hazırladım"

Samsun'a gelene kadar 2 bin 100 kilometre yol kat ettiğini belirten Yücel, "Kendime kalp şeklinde rota hazırladım. Gittiğim her şehirde insanlara; kalbinize bir kez sorun lösemi hastası olan bir çocuğun hayatını kurtarmak ister mi? diye soruyorum. Hastaneleri ziyaret ettiğimde ise oralarda lösemi hastası çocukların ilik nakli için beklediklerini gördükçe daha çok insana ulaşmam gerektiğini ve daha çok çalışmam gerektiğini anlıyorum" diye konuştu.

Adana'da oğlunun adını taşıyan Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneğini kuran Yücel, "Sayımız gittikçe büyüyor, kök hücre kampanyaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsun'da 1 gün kalan Kemal Tüzen'in bir sonraki durağı Doğu Karadeniz olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA