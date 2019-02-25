"Her müziğin cazı" 5 hafta İstanbul'da
"Her müziğin cazı" söylemiyle yola çıkarak farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programında usta sanatçıları ve genç müzisyenleri ağırlamaya hazırlanan PSM Caz Festivali, 25 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.
"Her müziğin cazı" söylemiyle yola çıkarak farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programında usta sanatçıları ve genç müzisyenleri ağırlamaya hazırlanan PSM Caz Festivali, 25 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com