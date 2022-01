"Her Mevsim Tebessüm" projesiyle çocuklar sevindirildi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), başlattığı "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Keçili köyünde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, yarıyıl tatili öncesi minik öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), başlattığı "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Keçili köyünde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek, yarıyıl tatili öncesi minik öğrencilere kışlık elbise hediye etti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VEDAŞ, "Her Mevsim Tebessüm" diyerek yola çıkarak; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezralarında eğitim gören öğrencilerle buluşuyor. Köy okullarına yapılan ziyaret hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, "Şirketimiz, çocuklarımızın yüzünde gülümseme eksik olmasın diye 'Her Mevsim Tebessüm' isimli sosyal sorumluluk çalışmasını başlattı. Bu kapsamda köy ve mezra okullarında eğitim gören çocuklarımızla buluşarak bot ve mont gibi kışlık elbise hediyelerimizi sunuyoruz. Yarıyıl tatili öncesinde ziyaret ettiğimiz Keçili İlkokulu öğrencilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Her biri pırıl pırıl, gözümüzün nurları, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kalbinde bir parça mutluluk olabilmek için sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul ziyaretlerimiz sırasında bizlere eşlik eden Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael'e ve Keçili köyünün değerli muhtarına da ayrıca teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

VEDAŞ'ın gerçekleştirdiği her mevsim tebessüm sosyal sorumluluk çalışması kapsamında köy ve mezra okullarını ziyaret edip öğrencilere kışlık elbise hediye etmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Minik kalplere nazikçe dokunan VEDAŞ ailesine teşekkürlerimi sunarım. Bu tarz etkinliklerde kurumlarımızla paydaş olmak toplumsal duyarlılık ve dayanışma açısından da önemlidir" dedi.