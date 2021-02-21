"Her Mevsim Kırıkkale" fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Her Mevsim Kırıkkale" ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Her Mevsim Kırıkkale" ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Kırıkkale'nin mevcut tarihi, doğal, kültürel değerleri ve turizm açısından son dönemde yaşanan yeni gelişmelerin bilinirliğinin artırılması ve geniş kitlelere duyurulması amacıyla 29 Ekim 2020'de fotoğraf yarışması düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yarışma kapsamında ilin turizm yönünden potansiyel taşıyan tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin dört mevsim fotoğraflanması bekleniyor.

"Kırıkkale'de Sonbahar", "Kırıkkale'de Kış", "Kırıkkale'de İlkbahar" ve "Kırıkkale'de Yaz" olmak üzere 4 farklı kategoride ilan edilen yarışmada, katılımcılar turistik potansiyel taşıyan diğer unsurlara da fotoğraflarında yer verebilecek.

Yarışmada, birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin ve 1000 lira AHİKA özel ödülü verilecek.

Son katılımı 15 Ekim 2021 olarak belirlenen yarışmanın sonuçları 29 Ekim 2021'de ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen