Her Mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezi
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Her Mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezi

Her Mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezi
Habermetre - Haberler | Toplum

Her mahalleye bir tane Mobil Atık Getirme MerkeziDerebahçe Mahallesi'ndeki Mobil Atık Getirme Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Demirtaş, "Bunları yapmamızdaki ana gayemiz, ilçemizde Sıfır Atık yönetimini tesis etmek.

Her mahalleye bir tane Mobil Atık Getirme Merkezi

Derebahçe Mahallesi'ndeki Mobil Atık Getirme Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Demirtaş, "Bunları yapmamızdaki ana gayemiz, ilçemizde Sıfır Atık yönetimini tesis etmek. Bizim atık toplama merkezimiz var. Burada atılan atıklar oraya getiriliyor, sonra ise ambalaj toplama yetkisi olan firmaya teslim ediliyor. Bizim isteğimiz sadece bu değil. Firmalarla yapılan görüşmelerle okulları da bu işin içine katarak çocuklarımıza 'getir atığını, al harçlığını' tarzında daha aktif kullanma açısından bu işi canlandırmak istiyoruz. Bu Mobil Atık Getirme Merkezi'ni hayata geçirerek ilçemize katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız"

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ferhat Çobanoğlu ise "Yapmış olduğumuz atık ilaç kutularını ilçe genelindeki bütün halk sağlığı merkezlerinin yanına koyuyoruz. Bütün ilçeye atık ilaç kutusu koyacağız. Çevre açısından önemi, atık ilaçları toplanıp bertaraf etmek. İlkadım Belediyesi olarak alacağımız bu atık ilaçları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Atık ilaçlar çevreye düzensiz bir şekilde atıldığı zaman hem yeraltı sularını hem de denizlerimizi ve denizlerdeki canlı balıkları ve diğer canlıları zehirliyor. Lavabo ve normal çöp atıklarımızda bu atıkların yer almaması gerekiyor. O yüzden de bu hizmeti bütün ilçe genelinde vermek istiyoruz. Bu noktada hepimizin duyarlı olması gerekir. Halkımızın elinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları halk sağlık merkezlerimizin de önlerinde olacak oralara atarlarsa, geleceği korumuş oluruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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