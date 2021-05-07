Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu
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Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu

Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde tam kapanma döneminde denetimler için her mahalle için ayrı bir ekip oluşturulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde tam kapanma döneminde denetimler için her mahalle için ayrı bir ekip oluşturulduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret eden salgın denetim ekipleri uyulması gereken dezenfekte ve hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. İlçemizdeki her mahalle için ayrı bir ekip oluşturduk. Amacımız kurulan bu ekipler vasıtası ile sahada daha etkin mücadele edip kurallara tam olarak uyulmasını sağlamak" dedi. - KÜTAHYA

Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu
Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu
Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu
Her mahalle için ayrı bir denetim ekibi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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