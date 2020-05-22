Her mahalle haşerata karşı haftada 2 gün ilaçlanıyor
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Her mahalle haşerata karşı haftada 2 gün ilaçlanıyor

Melikgazi Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Her mahalle haşerata karşı haftada 2 gün ilaçlanıyor
22.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:15

Melikgazi Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 10 araçla kapsamlı çalışma yapan ekipler, 58 mahallenin tamamında etkin ilaçlama uyguluyor.

Gece gündüz, mahallelerde ilaçlama çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın rahat ve haşeresiz bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. Havaların ısınması ile birlikte başlattığımız ilaçlama çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tedbiri elden bırakmadan 84 mahallemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gece ve gündüz merkezdeki ilaçlama çalışmalarına ek olarak kırsal mahallelerde de ilaçlama yapıyoruz. Bu kapsamda ilaçlama ekipleri, kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürerek, vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlaçlama ekiplerimiz, mahallelerdeki dere kenarlarını, çöp bidonları, foseptikler, bataklıklar, süs havuzları, akışı olmayan arklar, tuvaletler, rögarlar ve su birikintilerinin bulunduğu alanlarda periyodik olarak ilaçlama yapılıyor." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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