HER KIŞ, KUŞLAR İÇİN KURU AĞAÇ DALLARINA ELMA TAKIYOR

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan emekli Elektrik Yüksek Teknikeri Yaşar Özdinçer (77), Spil Dağı Sultan Yaylası'ndaki ormanlık alanda bulunan kuru ağaç dallarına başka kuşlar olmak üzere yaban hayvanlarının çetin kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşamaması için elma asıyor.

Evli, 2 çocuk babası Yaşar Özdinçer, kış mevsiminin kent merkezine göre sert geçtiği, 1517 rakımlı Spil Dağı Sultan Yaylası'ndaki ağaç dallarına elma takarak kuşların yanı sıra yaban hayatında yiyecek arayan hayvanların beslenmesini sağlıyor. Özellikle kış aylarında hemen hemen her gün ormana çıkan Özdinçer, yanında getirdiği elmaları kuru ağaç dallarına takıyor. Kış aylarında dağdaki yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ve insanların daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çeken Özdinçer, Özellikle kış aylarında Sultan Yaylası'nda kuşlar, yoğun kış şartlarında hayatta alma mücadelesi veriyor. Karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Doğal yaşama biraz olsun katkımız olması için ağaçlara kuşların ve diğer yaban hayvanlarının beslenebilmesi için elma asıyorum. Burada sadece kuşlar değil yılkı atları ve sokak köpekleri de var. Tüm bu hayvanlar, kışın yiyecek bulamadıkları için bizlerden bekliyorlar dedi. Özdinçer, herkesi doğadaki bu hayvanların beslenmesi için doğaya yem, mama ve çeşitli meyveler bırakmaya davet etti.