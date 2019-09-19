19.09.2019 17:36

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, partisinin, Maharaştra eyalet seçimleri kampanyasının başlangıç mitinginde, her Keşmirliyi kucaklamaları gerektiklerini söyledi.

Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Modi lideri olduğu Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Nashik kentinde düzenlenen mitinginde, Cammu Keşmir'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Modi, hükümetteki ilk 100 gününü değerlendirerek, "Her Keşmirliyi kucaklamalıyız ve vadide yeni bir cennet yaratmalıyız. Milletimize, Cammu Keşmir ve Ladakh problemlerini çözeceğimize dair söz verdik." ifadesini kullandı.

Başbakan Modi, toplumun her kesiminin birleşerek yeni bir Keşmir inşa etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her zaman biliyorduk, Keşmir bizimdir." diye konuştu.

Cammu Keşmir kararlarının sadece hükümet tarafından verilmediğinin altını çizen Modi, bu adımların 1,3 milyar Hint'in duygularının göz önünde bulundurularak atıldığını söyledi.

Keşmir'in Yeni Delhi'den gelebilicek birçok faydadan mahrum kaldığını kaydeden Modi, "Bu engel şimdi ortadan kalktı. Şimdi doğrudan Delhi'den fayda sağlayacaklar." dedi.

Modi, Cammu Keşmir kararının, bölge halkının özlem ve hayallerini gerçekleştirme aracı olacağını ifade ederek, "Bir kez daha Keşmir'in dünya üzerinde bir cennet olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiği iddiası

Öte yandan Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir yönetiminden yapılan açıklamada, eyaletteki kısıtlamaların yüzde 93 oranında kaldırıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Srinagar'da 12 ve diğer bölgelerde 5 polis noktası dışında eyaletin dışarıdan gelenlere ve gazetecilere açık olduğu belirtilerek, "5 Ağustos'tan bu yana 165'i Srinagar'da olmak üzere kamu düzenini ihlal eden 192 olay rapor edildi." ifadelerine yer verildi.

Çıkan olaylarda 50'den fazlası güvenlik personeli olmak üzere en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın çoğu bölgesinde hareket kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

5 binin üzerinde kişi gözaltında

Cammu Keşmir yönetimi kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığını iddia etse de Keşmirli insan hakları grupları ise Modi hükümetinin Cammu Keşmir'deki güvenlik gücü sayısını 700 binin üzerine çıkardığını belirtiyor.

Keşmirli insan hakları grupları bölgede baskıların devam ettiğini, Modi hükümetinin yerel halkı bölgeden kaçırmaya çalışarak nüfus yapısını değiştirmek istediğini savunuyor.

Keşmirli gruplar, Modi'yi ülkede 1925'te kurulan Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllü Organizasyonu'nun (RSS) ırkçı ideolojisine mensup olmakla suçluyor.

Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana Hindistan güvenlik güçlerinin aralarında eski başbakanlar, yerel siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu binlerce kişinin gözaltında tutulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldığı biliniyor.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

Kaynak: AA