Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor

Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Sağlık

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, 2008'den beri düzenli olarak yaptığı kan bağışıyla hastalara umut, çevresine örnek oluyor.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, 2008'den beri düzenli olarak yaptığı kan bağışıyla hastalara umut, çevresine örnek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaklaşık 7 yıldır yöneticilik yapan 57 yaşındaki Koca, 2008'de radyodan duyduğu "hastanede yatan bir hasta için acil kana ihtiyaç vardır" anonsu üzerine hastaneye giderek kan bağışı yaptı.

Bu davranışını düzenli hale getiren Koca, aradan geçen 13 yılda 27 kez kan bağışında bulunarak hem kendi hem de başkalarının sağlığına katkı sundu.

Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılay kan bağış çadırında 27'nci kan bağışını yapan Koca, AA muhabirine, 14 Haziran'ın Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 13 yıldır düzenli kan bağışladığını belirten Koca, "Kan, birçok alanda kullanılıyor. Hem toplumsal yardımlaşmada hem de acil kaza durumunda kana ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden sağlıklı, duyarlı vatandaşları Türk Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları için hem de toplumsal yardımlaşma için kan vermenin çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Koca, çevresindekileri de kan bağışı konusunda bilgilendirdiğini ifade ederek, kan bağışı yapmanın sağlık açısından önemine dikkati çekti. Bugüne kadar yaptığı kan bağışlarında hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Koca, "Her kan verişimde müthiş ferahlama hissediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz madalya verdiğini anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"25 bağışta ise gümüş madalya veriyor. Bronz madalyamız geldi. 25'i de doldurduğum için gümüş madalyanın tarafımıza gönderileceğini ifade ettiler. Kan bağışı, sağlık açısından, kanın tazelenmesi, yenilenmesi için çok önemli. Kan verdiğim müddetçe sağlık problemi yaşamadım, kendimi daha da zinde hissettim. Bütün vatandaşlarımıza kan bağışını tavsiye ediyorum."

Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor
Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor
Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor
Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her kan bağışıyla hastalara umut, çevresindekilere örnek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:06:51. #1.16#

title