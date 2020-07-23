Her kadının regl dönemi hakkında bilmesi gereken 5 şey
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Her kadının regl dönemi hakkında bilmesi gereken 5 şey

Pepapp; regl döneminin gerçeklerini araştırdı ve her kadının regl dönemi hakkında bilmesi gereken 5 önemli bilgiyi kadınlarla paylaştı:

Her kadının regl dönemi hakkında bilmesi gereken 5 şey
23.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:25

Kadınların bu dönem hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için 5 önemli bilgi:

1- Regl döngülerimiz bize özel

Genelde 28 gün olarak kabul edilse de, her kadının regl döngüsü 28 gün sürecek diye bir şey yok. Bu durum kadından kadına hatta aydan aya değişebilir. Uzmanlar 21-35 günde bir regl olmayı da sağlıklı ve normal kabul ediyor. Yani regl döngülerimiz farklı ve bize özel.

2- Regl döneminin süresi değişkendir

Regl döneminin ne kadar süreceği de kişiden kişiye değişebilir. Bazen 2 gün, bazen de 1 hafta sürebilir. Bu da hormonlarımıza ve diğer etkenlere bağlı. Fakat reglimiz 1 haftadan fazla sürüyorsa doktora görünmemizde fayda var.

3- Korunmayı ihmal etmeyin

Regl iken hamile kalmak düşük bir ihtimal ancak pekala mümkün. Çünkü şunu biliyoruz ki regl dönemi bir korunma yöntemi değil. Ve spermler çok iyi ortamlarda 72 saate kadar canlı kalabiliyorlar.

4- Ah şu karın ağrıları!

Regl döneminde şiddetli karın ağrıları yaşamamızın nedeni ise şöyle: Rahimdeki kanama ile birlikte kasılmalar başlıyor. Rahme giden kan ve oksijen azalıyor. Bu da kramplara sebep oluyor. Bazen bu kasılmalar sırasında prostaglandin adı verilen kimyasallar ortaya çıkıyor ve ağrı şiddetleniyor.

5- Neden tatlı krizi yaşıyoruz?

Peki, regl döneminde neden canımız tatlı çeker? Çünkü östrojen azalmasına bağlı olarak kan şekeri düşebiliyor, bu da tatlı ihtiyacını doğurabiliyor. Bazen de bu durum magnezyum eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Ve bazen de tatlı yiyerek endorfin salgılıyor ve mutlu oluyoruz.

Kaynak: Bültenler

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