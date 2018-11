Her İlimizde En Az Bir Tane Olacak Şekilde Millet Bahçesi Yapacağız"

Bu yıl 5'incisi düzenlenen "Sign Of The City Awards" yarışmasının ödül töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen Sign Of The City Awards yarışmasının ödül töreni İstanbul'da bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede yapılan protokol konuşmalarının ardından dereceye giren projelere ödülleri takdim edildi.

"HER İLİMİZDE EN AZ BİR TANE OLACAK ŞEKİLDE MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ" Ödül töreni programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız liderliğinde 100 günlük eylem planlarını açıkladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da biz de 39 eylem ile bu 100 günlük eylem planına girdik. Bu eylem planları içerisinde tüm sektörleri ilgilendiren hem şehircilik anlamında hem de çevre anlamında birçok eylemimiz var. Atık su arıtma tesisleri, içme suyu alt yapısı, kanalizasyon alt yapısı, millet bahçeleri. Millet bahçeleri projesi ilk 100 günde 18 ilde 33 adet millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah 2'nci 100 günde, 3'üncü 100 günde her ilimizde en az bir tane olacak şekilde millet bahçesi yapacağız. Bu millet bahçeleri sadece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 arttırıyor" dedi.

"BEKLENMEYEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE BAZI BİNALARIMIZ KAYMA TEHLİKESİ GEÇİRİYOR" İklim değişikliğine de değinen Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili biliyorsunuz çok gündemimizde oluyor. Artan yağışlar ve metrekareye düşen yağış miktarının çok olmasından dolayı şehirlerimiz, şehirlerimizin alt yapısı çok büyük zararlar görüyor. Bunlara ilişkin de bilhassa Karadeniz'deki, İstanbul'da da beklenmeyen yağışlar sebebiyle istinat duvarlarımız çöküyor veya bazı binalarımız kayma tehlikesi geçiriyor. Bunlara ilişkin de hem büyükşehir belediyemizle hem de ilçe belediyelerimizle birlikte tüm illerimizi kapsayacak bir eylem planı hazırlıyoruz. Bu eylem planıyla da birlikte önümüzdeki süreçte iklim değişikliğinden en az etkilenecek şekilde çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

"KAÇAK YAPILARIN OLMASINA VEYA ŞEHİRLERİMİZİN SÜETİNİ BOZMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" İmar barışı projesi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Bir başka projemiz imar barışı projesi. İmar barışı projesi 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları içeriyor. Bu günlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bununla da ilgili ciddi mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin süetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Ancak 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış binaları içeriyor. Bu binaların aslına bakarsanız elektriğini, suyunu, doğalgazını alabilmesi bunları ipotek gösterebilmesi için çıkarılmış bir yasa. Tabi çok ciddi bir talep var. 8 buçuk milyonun üzerinde bir talep geldi. Biz de bu talep karşısında duyarsız kalmadık ve bu süreci 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattık" şeklinde konuştu.

(İsmail Bulut/İHA)