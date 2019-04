Her İlçeye Barınak ve Kesimhane Çağrısı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentte göreve yeni seçilen belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Mutlaka her ilçeye, ruhsatlı kesimhane yapılmalı ve oralarda yeterince veteriner hekim istihdam edilmeli" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, göreve seçilen belediye başkanlarını sokak hayvanları ve sağlıklı gıda konusunda önemli işlerin beklediğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon sokak hayvanı olduğunu belirten Köse, "Bu hayvanlarda yıllık yüzde 70 civarında kısırlaştırma yapabilirsek sayıyı sabit tutabiliyoruz. Yüzde 70'in üstüne geçmeliyiz ki sokak hayvanlarının sayısını azaltabilelim. Mutlaka her ilçede hayvan barınağı kurulmalı ve oralarda yeterince veteriner istihdam edilmeli, ameliyat koşulları ve bakım koşulları oluşturulmalı. Hayvanlarınızın sağlığını koruyamadan insanlarımızın sağlığını koruyamazsınız. Sokak hayvanları sağlıksız üremeye devam ederse bu insanların sorunu haline gelir" diye konuştu.

'HER BARINAKTA YETERİ KADAR VETERİNER GÖREVLENDİRİLMELİ'

Adana merkez dışında Ceyhan ilçesinde 5 yıl önce bir kesimhaneye ruhsat verildiğini, Saimbeyli ilçesine de kesimhane yapıldığını; ancak ruhsatlandırılmadığını, diğer ilçelerde ise ruhsatlı kesimhane bulunmadığını dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Mutlaka her ilçeye ruhsatlı kesimhane de yapılmalı ve oralarda yeterince veteriner hekim istihdam edilmeli. Veteriner hekim muayenesinden geçmemiş, ruhsatlı yerlerde kesilmemiş her hayvan kaçak kesimdir. Kaçak, sağlıksız ettir. Her barınakta yeteri kadar veteriner hekim görevlendirilmeli. Her ilçede ruhsatlı barınak ve yeteri kadar veteriner hekim istihdam edilmezse halk sağlığı korunamaz. Bugüne kadar bir şeyin olmaması, yarın bir şey olmayacağı güvencesini vermez. Şarbonlu et yerler, Allah korusun ölürler. Ankara'da böyle bir şey yaşandı. Kesimde veteriner hekim olmasaydı şarbonu kim yakalayacaktı? Bilgimizi her zaman belediyelerle paylaşmaya hazırız. Hizmet alımı şeklinde bu hizmeti kendilerine veteriner hekim istihdam edinceye kadar hazırız. Yeter ki onlar bizimle iş birliği yapmaya çalışsınlar, hazır olsunlar."

