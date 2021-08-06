HER İLÇEDE MÜHRÜMÜZ OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle halkın talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Trabzon'un 18 ilçesini ziyaret ederek tüm kesimleri dinlemeye özen gösteren Başkan Zorluoğlu, bugün Hayrat ilçesine giderek incelemelerde bulundu. İlçede büyük ilgi gören Başkan Zorluoğlu'na temasları sırasında TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, KENT A. Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever, Başkan Danışmanları Mehmet Karaoğlu ve Emre Akgün ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Hayrat ilçe merkezinde öncelikle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret ettiği esnaflarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, sorunları dikkatlice dinleyerek ilgili birim amirlerine talimatlar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanının bizzat ilçelerine gelerek sorunları yerinde görmesinden mutlu olduklarını dile getiren esnaf ve ilçe sakinleri, Zorluoğlu'na teşekkür etti.

BAŞKAN ZORLUOĞLU MUHTARLARLA BULUŞTU

Başkan Zorluoğlu, daha sonra Hayrat ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Amaçlarının sorunları yerinde tespit etmek olduğunu dile getiren ve mahalle muhtarlarının sıkıntılarını dinleyen Başkan Zorluoğlu "Hayrat'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün ekibimle birlikte Hayrat'tayız. Gerek Büyükşehir gerek TİSKİ'den kırsala hizmet götüren bütün yöneticilerimiz bizimle beraber. Hem yaptığımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz hem de eksik kalan ve yapılması gereken hususlarla ilgili sizlerin görüş ve önerilerinizi alacağız. Muhtarlarımızla zaman zaman Trabzon'da da bireysel olarak bir araya geliyoruz fakat bugün hep birlikte toplantı yapmak istedik" dedi.

TOPLUMSAL KESİMLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ülke olarak yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, "Salgından tüm esnaf, üretici, vatandaş, belediyeler ve devletimiz olumsuz etkilendi. Hepimizin hayatına olumsuz etkileri oldu. Belediyelerde de gelirlerde ciddi bir azalmaya yol açtığı için sorun teşkil etti. Önümüzdeki süreçte hem belediyelerimiz hem de devletimiz ekonomik anlamda çok daha güçlü hale gelecektir. Ekonomik sorunları inşallah yavaş yavaş geride bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

SU SIKINTISI AŞILMIŞ OLACAK

2019-2020 yıllarında Hayrat ilçesinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "2021 yılında da bu çalışmalara devam ediyoruz. Hayrat ilçemizde yeni bir içme suyu hattı söz konusu. İller Bankası tarafından bizim üzerimizden yapılan bir iş. Kaynağı Büyükşehir Belediyesi. Eksikler tam olarak giderildiğinde Hayrat'ta su konusunda yaşanan bazı sıkıntılar bütünüyle aşılmış olacak" şeklinde konuştu.

ASFALT VE BETON ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

İlçelerden gelen taleplerin çoğunu beton ve asfaltın oluşturduğunu da belirten Başkan Zorluoğlu, "Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Hayrat'ta da herkesin en çok üzerinde durduğu mesele beton ve asfalt konusu. Betonla ilgili ihalemizi yaptık. Çalışmalar bu hafta başlıyor. Programımız çerçevesinde inşallah işlerimizi süratle tamamlayacağız. Bir taraftan da sanat yapıları noktasında devam ediyoruz. Bu ayın sonuna doğru da asfalt programımızı buradan başlatmak istiyoruz. Bu sene imkanlarımız ölçüsünde asfalt ve beton çalışmamızı yapacağız. Takdir edersiniz ki 2019-2020 sıkıntılı zamanlardı. Önümüzdeki yılı kırsala daha fazla yatırım yapacağız. 2023 yılında ise bu manada en çok yatırımı yaparak sizlerin de sözlerinizi yerine getirmenizi sağlamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

İLÇE MERKEZLERİNDE YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçe merkezinde çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe merkezlerinde de yatırım yapmak istiyoruz ve yapıyoruz. Bugün Tonya'dan, Vakfıkebir'den, Beşikdüzü'nden bu tarafa doğru neredeyse bütün ilçe merkezlerinde Büyükşehir'i hatırlatacak yatırımlar yapıyoruz. Hayrat ilçe merkezinde de tüm insanların yararlanabileceği, güzel bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah bu sene proje ihalesini yaparız, önümüzdeki yıl da tamamlarız ve ilçe merkezine Büyükşehir Belediyesinin adeta bir mührü vurulmuş olur" dedi. Başkan Zorluoğlu, açıklamalarının ardından mahalle muhtarlarına söz vererek, sorunları bizzat kendilerinden dinledi.

HAYRAT BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hayrat Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nuhoğlu, ilçe sorunları ve yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Zorluoğlu'na bilgi verdi.

TARİH : 06. 08. 2021

Kaynak: Habermetre