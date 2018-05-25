Her İftar 2 Bin Misafirleri Var

Sivas Belediyesi her akşam 2 bin kişiye iftar yemeği veriyor.

Sivas Belediyesi'ne bağlı Hayat Ağacı Derneği tarafından yer yıl kent merkezinde kurulan iftar çadırında, bu yıl ki Ramazan ayın da her akşam 2 bin misafire iftar yemeği veriliyor. Hayırseverlerin derneğe yaptığı bağışlarla verilen iftar yemekleri; evinde iftara yetişemeyenlerin, yolcuların, öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. İftar çadırında bir oruçluya iftar yaptırma sevabına erişmenin bedeli ile sadece 10 TL. Hayat Ağacı Derneği'ne yapılan 10 TL'lik bağışlar ile bir kişi iftar çadırında 4 çeşit yemek yiyebiliyor. - SİVAS