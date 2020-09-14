Her hesap için aynı parola kullanıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Her hesap için aynı parola kullanıyoruz

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için birbirinden farklı parola belirlerken, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri oluşturuyor.

Her hesap için aynı parola kullanıyoruz
14.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:43

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için birbirinden farklı parola belirlerken, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri oluşturuyor.

Kaspersky tarafından hazırlanan "Kaspersky Global Gizlilik Raporu 2020" başlıklı rapora göre, Türkiye'deki kullanıcıların yarısı birkaç hesap için farklı parolalar kullandıklarını iddia ediyor, ancak bunların yalnızca yüzde 10'u benzersiz şifre oluşturmak için parola oluşturucuları veya özel yazılımları kullanıyor.

Tüm bu kaynaklar güvenle kullanılmak istenirse, her bir site için ayrı ayrı parola kullanılması ve hepsinin hatırlanması gerekiyor. Kullanıcıların yalnızca güvenilir kombinasyonları seçmesi, bunları düzenli olarak değiştirmesi ve aynı parolayı tekrar kullanmaktan kaçınması önem arz ediyor.

Tüm parolaları hatırlamak zor olduğu için kullanıcılar, ezberlemesi zor olan bu tip verileri genellikle bir kağıda ya da bilgisayarlarındaki bir text dosyasına yazıyor. Güvenli olmayan bu yol, parolaların kaybolmasına ya da çalınmasına neden olabiliyor.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için öneriler

Kaspersky, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

"Hesaplara giriş bilgilerinizi paylaştığınız kişi sayısını azaltın ve parolalarınızı başkalarının bulabileceği kağıtlara ve cihazlara yazmaktan kaçının. Parolaları notlarda veya defterlerde tutmak kolay gelebilir fakat başkaları bunlara da diğerleri gibi kolay bir şekilde erişebilir. Kaspersky Güvenli Parola Kontrolü'nü kullanmayı deneyin. Bu hizmet parolanızın ne kadar güçlü olduğunu ve kırılmasının ne kadar zaman alacağını gösteriyor.

Kaspersky Password Manager gibi güvenilir güvenlik çözümlerinin oluşturduğu güçlü ve sağlam parolaları kullanın. Bu çözüm tüm hesaplara her seferinde güvenli ve benzersiz parolalar atayarak aynı parolayı birden fazla kez kullanmanızı önlüyor. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyacağınız ve raporun tamamını nasıl okuyacağınız konusunda daha fazla tavsiye için linki ziyaret edebilirsiniz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Jose Sosa Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Her hesap için aynı parola kullanıyoruz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 11:52:58. #1.15#
title