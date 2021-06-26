Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor

Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacı Zülfikar Çırak, evlerdeki halıların, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi gördüğünü belirterek, "Her halıda saç, tüy, toprak gibi 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta halı yıkamacı Zülfikar Çırak, evlerdeki halıların, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi gördüğünü belirterek, "Her halıda saç, tüy, toprak gibi 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta uzun yıllar halı yıkamacılığı yapan Zülfikar Çırak, halı temizliği ile ilgili üniversite ile kirlilik analizi yaptıklarını belirterek, "Uzmanlar, kirli halılardan çıkanlarla ilgili yapılan analizde, 60 ve 65 yaş üstü insanların ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların kendi evlerinde dahi maske ile yaşamalarını söylemişlerdi. Kaldı ki şu anda virüs ile uğraşıyoruz. Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok bildiğimiz araç filtresi gibi evlerimizde filtre görevi görüyor. Bizim gördüğümüz her halı da 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor. Bunlar saç, tüy, toprak gibi kirler ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

Bu nedenle halı temizliğinin çok önemli olduğunu belirten Çırak, "Bizde halılarımızı bir makine ile çırpma yaparak bu kirleri temizliyoruz daha sonra yıkama ve arından kurulamaya alıyoruz. Çırpma makinesini haftada bir gün temizlediğimiz zaman yaklaşık 4 ya da 5 kilogram hareketli kir çıkabiliyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: ELAZIĞ'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA; 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Son dakika: ELAZIĞ'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA; 3 ÖLÜ, 12 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:48:09. #1.15#

title