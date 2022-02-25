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Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor.

Kendisini ihtiyaç sahibi çocuklara adayan Ogün Sever Okur, onların her ihtiyacını karşılamak için elinden geleni yapıyor.

Sosyal medyadan da yardım toplayan Okur, her hafta Cuma günü yaklaşık bin çocuğa kek ve meyve suyu dağıtıyor.

Her hafta sayıyı arttıran Okur, "Çocuklar için yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını giderebilmek için uğraşıyoruz. Devletimiz de çocuklar için seferber olmuş durumda. Dezavantajlı bölgede yaşayan çocukların her daim yanındayız" diye konuştu. - ADANA

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

Her hafta çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cuma, Yerel, Haberler

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