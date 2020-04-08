Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor
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Alinur Aktaş, Bursa, Yerel

Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor

Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor Aktaş: "Süreç uzasa bile Bursalıları mağdur etmeyeceğiz" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulunduklarını belirterek, salgın süreci uzasa bile...

08.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:06
Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor

Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor

Aktaş: "Süreç uzasa bile Bursalıları mağdur etmeyeceğiz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulunduklarını belirterek, salgın süreci uzasa bile Bursalıları mağdur etmeyeceklerini açıkladı.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden biri olan ve her gün şehrin sağlıklı ekmek ihtiyacının karşılandığı BESAŞ'ta, gıda ve hijyen kolilerinin paketlenmesi çalışmalarına katıldı. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak hummalı bir süreçten geçtiklerini belirterek, virüs salgınına karşı Bursalılara yardımcı olmak için büyük bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi. Salgının kendisini gösterdiği ilk günden itibaren tüm şehirde dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını, vakit kaybetmeden bin 500 personeli 'ihtiyacı olan vatandaşlara destek için' aktif şekilde sahada görevlendirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bu aşamada; kimi çalışanımız paketleme çalışmalarına katılırken, kimisi ise dağıtımları gerçekleştirdi. Bir diğeri de gelen telefonlara baktı. Hala hızlı bir şekilde devam eden bu süreci, farklı örneklerle çoğaltabiliriz" dedi.

BESAŞ'tan dev sevkiyat

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan erzak ve hijyen kolilerinin sevk ile idaresinin BESAŞ'tan yapıldığını ifade etti. Personelin kolilerin doğru adreslere doğru şekilde ulaştırılması için gece gündüz büyük bir gayret sarf ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Bu konuda herhangi bir zaafımız bulunmamaktır" diye konuştu. BESAŞ'ta paketlenen ve 13 kalemden oluşan, 16.5 kilogram ağırlığındaki gıda kolilerinin 142 TL değerinde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bunun yanında 60 TL'lik de hijyen kolisinin bulunduğunu anlattı. Başkan Aktaş, "Hijyen kolisi marifetiyle, özellikle sağlık ve temizliğin ön plana çıktığı bugünlerde, aile bütçelerine katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Bursalıları virüs salgınına karşı koruyan çalışmalara katılan herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bu çalışmalar, nisan ayı boyunca hummalı bir şekilde devam edecek. Önümüz mayıs ayı. Sürecin uzayıp uzamayacağını bilmiyoruz. Hamdolsun, belediyemiz güçlü. İnşallah, Bursalı hemşerilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız" şeklinde konuştu.

Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor

Kaynak: İHA

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Her gün yüzlerce aileye gıda ve hijyen ürünü ulaştırılıyor
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