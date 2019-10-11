Her gün sokak hayvanlarını besliyor

11.10.2019 11:20

BOLU'da, 15 yıl önce eşinin ölümünün ardından evine aldığı köpekle hayvan sevgisi artan Mehmet Nezih Erkan (60), şu anda evde 7 köpekle yaşıyor. Sabah gün doğmadan evden çıkan Erkan, emekli maaşının büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcayarak yüzlerce kedi ve köpeği besliyor.

Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00'ten saat 08.00'e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Her sabah 05.00 ile 08.00 saatleri arasında sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Erkan, "Evinde 7 tane köpek ile yaşayan biriyim. Sabah 05.00 gibi evden çıkıp hayvanlara verilecek yiyecekleri sağlayıp, belirli bölgelerden başlayarak saat 08.00'e kadar yiyecek dağıtıyorum. Görüldüğü gibi bana alıştılar. Başka bir araçla gelmiş olmama rağmen tanıyorlar. Aynı saatte gittiğimiz için bekliyorlar. Hepsinin davranışı sevgi dolu" dedi.Aracının bozulması nedeniyle bir süredir kiralık ya da tanıdıklarından ödünç aldığı araçlarla alışkanlığını sürdüren Erkan, "Aracım bozulduğu için araç kiralayarak geliyorum. Sağ olsun yardımcı olanlar da var. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Maddi olarak yüzde 90 kendim karşılıyorum. Nadiren dışarıdan destekler geliyor. Emekli maaşımın büyük bölümü buraya gidiyor. Yakıt ve mama masrafım oluyor. Ufak tefek destekler oluyor" diye konuştu.Eşinin vefatından sonra evinde beslemeye başladığı köpek sayesinde hayvan sevgisinin arttığını ifade eden Erkan, şöyle konuştu: "Hayvan sevgim çocukluğumdan beri vardı. Eşimin vefatından sonra Tarçın isimli köpek ile yolum kesişti. Şu anda 7 evladıyla yaşayan bir babayım diyelim. Evde onlar da beni bekliyor. Eşimin vefatıyla hayvan sevgim daha da arttı. Hayvanları tanıdıkça insanlardan uzaklaştım. Onların sevgisi karşılıksız en azından."