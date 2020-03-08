Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet
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Makinist, Samsun

Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet

Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet Samsun'un kadın vatmanları Samsun'da 60 tonluk tramvayları kullanan 35 kadın makinist insanlar tarafından takdirle karşılanıyor.

08.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:26
Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet

Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet

Samsun'un kadın vatmanları

SAMSUN - Samsun'da 60 tonluk tramvayları kullanan 35 kadın makinist insanlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Her gün ortalama 70 bin kişinin taşındığı Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tramvay hattında 35'i kadın 50'si erkek olmak üzere 85 vatman görev yapıyor. 10 yıl önce kurulan hafif raylı sistemde ilk olarak 2 kadın vatman ile göreve başladı. Gün geçtikçe artan kadın vatman sayısını 35'e ulaştı. 36 kilometrelik tramvay hattı Ondokuz Mayıs ÜniversitesiYurtlar durağında başlıyor, Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Stadyum durağında tamamlanıyor.

"İşin içine girince yapabileceğimi gördüm ve çok sevdim"

Mesleğe şans eseri başlamasına rağmen oldukça sevdiğini belirten Eda Kadıoğlu (25), " Bu mesleğe başlamam tamamen şans eseri oldu. Aslında burada da yaşamıyordum, Orduluyum. Buraya gezmeye gelmiştim ve bu işin alımlarını duydum, başvurdum. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye de hiç düşünmedim. Sonra işin içine girince de yapabileceğimi gördüm ve çok sevdim. Allah nasip etti, başladım. 5 ay bir süre eğitim aldık. Treni nasıl kullanacağımızı, arıza durumunda neler yapacağımızı, duruşlarımızı öğrettiler. İlk yardım eğitimi aldık. Mesela rahatsızlanan bir yolcu olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. İnsanların tepkileri bazen kötü olabiliyor ama güzel günlerinde ise teyzelerimiz öpücük atabiliyor. El sallıyor kolay gelsin diyorlar. Güzel tepki veren de var kötü tepki veren de var. İnsanlar dışarıdan baktığında kadınlar yapamaz gibi düşünüyor. Bu bir ulaşım sektörü ve tabi ki de gün içerisinde problemler yaşayabiliyoruz. Kadın vatman olduğunu gördüğünde de tepkisi direk şu oluyor, "Kadın zaten, ne olacaktı ki, yapamıyorsan yapma" diyorlar. Ama böyle bir şey yok tabi ki de. Erkek arkadaşlarımızın da, kadın arkadaşlarımızın da başına bunlar gelebiliyor. Ama biz en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Başta annem olmak üzere tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun"

Mesleğe başlamasını annesinin teşvik ettiğini ifade eden Ümmühan Bülbülise, "Annem kadın makinistleri gördükçe çok hoşuna gidiyordu. Ben de İŞKUR'un sayfasını takip ettim alımlar vardı. Başvurumu yaptım ve olumlu dönüş aldım. 4 ay eğitim aldık ve sonrasında işe başladım. 3 yıldır da bu mesleği icra ediyorum. Tabi ki her meslekte olduğu gibi bu meslekte de zorluklar var. Ama işini sevdikten sonra her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyoruz kadınlar olarak. Bütün kadınlara da güveniyorum bu konuda. İnsanlardan güzel dönüşler olduğu gibi kötü tepkiler de oluyor. Ancak genel itibari ile olumlu oluyor. İnsanlarımız çoğu zaman dalgın oluyor. Fakat tramvay yolundan geçerken daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Kulaklık kullanıyorlar veya telefonla konuşuyorlar. Çok dalgın olabiliyorlar. O yüzden daha temkinli ve dikkatli olabilirsek daha güzel olur. Son olarak dilerim ki, artık kadınlara uygulanan her türlü şiddet son bulsun. Başta annem olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet

Kaynak: İHA

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Her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet

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