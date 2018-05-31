Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Düzce'de, her gün okula giderken önünden geçip sevdiği ağacın kesildiğini gören çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Her sabah okula giderken yanından geçip öptüğü ağacın kesildiğini görünce ağlamaya başlayan çocuğun görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
DÜZCE'DE ÇEKİLDİ
Düzce'de çekilen görüntülerde, "Göstereceğim size gününüzü" diyerek ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamıyor.
SOSYAL MEDYADA REKOR KIRIYOR
Çocuğun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.
YORUMLAR (17)
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AĞACA SAYGISI OLMAYAN ANDAVALLARDAN İNSANA SAYGI BEKLİYORUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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....O ağacı kesen veya kestirenin çocuklarıda tez elden aynı göz yaşlarını döker bu gidişle ...yazıklar olsun bu göz yaşlarına neden olanın bu Ramazan günü ALLAH c.c belasını versin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BELEDİYENİN DERHAL O ÇOCUĞU BULUP O AĞACIN YERİNE O YAVRUNUN İSMİNİ VERECEĞİ BİR AĞAÇ DİKMESİ LAZIMCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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israil ürünlerine boykotCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu güzel çocuğun bu çok büyük yüreğinin onda biri idarecilerde olsun, emin olun tüm Ülke bir ayda tamamen yemyeşil, ağaçlarla dolu bir güzel orman cennetine dönüşür. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır