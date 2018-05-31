Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu

Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu

Düzce'de, her gün okula giderken önünden geçip sevdiği ağacın kesildiğini gören çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Her sabah okula giderken yanından geçip öptüğü ağacın kesildiğini görünce ağlamaya başlayan çocuğun görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜZCE'DE ÇEKİLDİ

Düzce'de çekilen görüntülerde, "Göstereceğim size gününüzü" diyerek ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamıyor.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRIYOR

Çocuğun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.

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YORUMLAR (17)

  • SAKARYALI:
    ....O ağacı kesen veya kestirenin çocuklarıda tez elden aynı göz yaşlarını döker bu gidişle ...yazıklar olsun bu göz yaşlarına neden olanın bu Ramazan günü ALLAH c.c belasını versin.
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  • NURETTİN:
    BELEDİYENİN DERHAL O ÇOCUĞU BULUP O AĞACIN YERİNE O YAVRUNUN İSMİNİ VERECEĞİ BİR AĞAÇ DİKMESİ LAZIM
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  • HEYA:
    Bu güzel çocuğun bu çok büyük yüreğinin onda biri idarecilerde olsun, emin olun tüm Ülke bir ayda tamamen yemyeşil, ağaçlarla dolu bir güzel orman cennetine dönüşür. . .
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