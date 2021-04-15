"Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın"
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"Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın"

'Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Kalp Haftası nedeniyle pandemi kurallarına uyularak "Kalbini Dinle, Harekete Geç" etkinliği düzenledi.

Kalp Haftası nedeniyle pandemi kurallarına uyularak "Kalbini Dinle, Harekete Geç" etkinliği düzenledi. Kardiyoloji Uzmanı Nasen Can, "Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Koronavirüsün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur" dedi.

13-19 Nisan Kalp Haftası dolayısıyla Avcılar'da vatandaşlar tarafından 20 dakika kalp sağlığı için yürüyüş gerçekleştirildi.  'Kalbini sev, çünkü içinde sevdiklerin var' sloganlı el pankartları ve özel tişörtleriyle  pandemi kurallarına uyularak sahilde yürüyüş yapıldı.

"HER GÜN 20 DAKİKA EGZERSİZ YAPILMALI"

Medicana Avcılar Hastanesi kardiyoloji bölümünden, Uzm. Dr. Naser Can, "Kovid- 19 salgını ortasında sağlıklı yaşam tarzını korumalıyız. Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Koronavirüsün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. Evdeyken bile  sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın ve devreyi iki ila üç kez tekrarlayın" dedi.

Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de belirten Can, "Günlük aktivitelerinizin temellerini hatırlayın: sigara içmeyin, dengeli beslenin, uykunuza dikkat edin, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayın, öksürüğünüzü veya hapşırmalarınızı bir mendille örtün ve ardından dokuyu atın, hastaysanız işten uzak durun, yüzeylere dokunmaktan kaçının, yüzünüze dokunmamaya çalışın ve gözle görülür hasta görünen insanlardan kaçının" diye konuştu.


'Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın'
'Her gün minimum 20 dakika yürüyüş yapın'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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