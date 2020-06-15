Her gün iki dev balon Erzurum semalarına yükseliyor
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Her gün iki dev balon Erzurum semalarına yükseliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünce, sıcak basınç, nem, rüzgar hızı tespitleri için uydu vasıtasıyla her gün iki kez dev balon uçurularak atmosfere bırakılıyor.

Her gün iki dev balon Erzurum semalarına yükseliyor
15.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:46

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünce, sıcak basınç, nem, rüzgar hızı tespitleri için uydu vasıtasıyla her gün iki kez dev balon uçurularak atmosfere bırakılıyor.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün, Ravinsonde rasatlarının tanıtımı, sistemin işleyişi, cihazlara bağlanışı, veri işleminin gerçekleştirilmesi, kullanım alanları, ülkemizdeki rasatlarla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ravinsonde hesaplarının nasıl yapıldığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Yalçın Ün, "Balon şişirilerek atmosfere bırakılmak üzere hazır hale getiriliyor. Bu balona küçük bir paraşüt ve onun altına da küçük bir cihaz yerleştiriyoruz. Şişirilen balon atmosfere bırakılıyor. Fırlatılan balon atmosferin her metresini, her mili barında sıcaklık, basınç, nem, rüzgar yön ve rüzgar hızı, rasatlarımızı uydu vasıtasıyla takip ediyoruz ve bilgisayarlarımıza kaydediyoruz" dedi.

Alınan verilerin Ankara'ya merkeze gönderildiğini kaydeden Yalçın Ün, "Ankara'da bulunan Genel Müdürlüğümüzde kalite kontrolünden geçen verilerimiz uluslararası yayına çıkmak üzere dünya meteoroloji merkezlerine gönderiliyor. Ravinsonde balonu atmosfere çıkarken meteorolojik bilgileri eş zamanlı olarak ölçen ve yer istasyonuna gönderen alettir. Ravinsonde cihazı basınç, sıcaklık, nem değerlerini ölçen sensörlerden meydana gelmektedir. Bu sensörler yardımıyla elde edilen bilgiler, önceden belirlenmiş bilgiler sıralaması ile belirli kısa zaman aralığında alıcı yer istasyonuna gönderilir. Rüzgar bilgileri de belirlenir. Bu cihazlar yerden uçuşun son bulduğu yüksekliğe kadar yüksekliğin bir fonksiyonu olarak elde edildiği gözlemlerdir" diye konuştu.

Ülkemizde Ravinsonde cihazları ile ölçümlerin 9 bölgede yapıldığını dile getiren Ün, "İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Samsun, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Erzurum'da bulunuyor. Balon uçuşlardan veri alabilmek için günde iki kere balon fırlatma işlemi yapıyoruz. Saat 14.30 ile gece 02.30 saatleri atmosfere fırlatıyoruz. Bir seferlik uçuş maliyeti 500 TL. dir. Bu fırlatma işleri yerden yaklaşık olarak 30 veya 35 kilometre yüksekliye çıkabiliyor. Fırlatma işleminde balon içerisinde bulunan basınç ile atmosferde bulunan basıncı geçtiği zaman fırlatılan cihazımız patlıyor. Balona bağlı küçük paraşüt ile balona bağlı cihaz kontrollü ve güvenli bir şekilde yere indiriliyor" şeklinde konuştu.

(Şahap Gürler/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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