Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?
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Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri "günde 10 bin ila 15 bin adım atmak" ancak bilim insanları yaygın olan bu inancın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor

23.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:12
Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri "günde 10 bin ila 15 bin adım atmak" ancak bilim insanları yaygın olan bu inancın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.


Journal of Obesity adlı tıp dergisinde Amerikalı araştırmacılar tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonucuna göre, her gün 10 bin ila 15 bin adım atmanın kilo almaya engel olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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