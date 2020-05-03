Her gün binlerce kişinin akın ettiği sokaklar boş kaldı

Her gün binlerce kişinin akın ettiği sokaklar boş kaldı Erzurum'da kısıtlamanın son günüde sessizlik hakim Erzurum'da korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik devam etti.