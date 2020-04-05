Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı
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İstanbul

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı Korona virüsü nedeniyle boş kalan sahil şeridi havadan görüntülendi Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu yakası sahil şeridi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan...

05.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:20
Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı

Korona virüsü nedeniyle boş kalan sahil şeridi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu yakası sahil şeridi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından boş kaldı. Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü sahil yolu havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İstanbul Anadolu yakası sahil şeridinin boş kalması dikkat çekti. Her gün binlerce aracın geçtiği Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla sahil şeridinin boş kalması adeta hayalet şehri andırdı. İstanbul Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü. İstanbulluların alınan tedbirlere uyarak evlerinde kaldığı gözlerden kaçmadı.

Öte yandan boş kalan sahil yolu havadan görüntülendi.

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Her gün binlerce aracın kullandığı Anadolu yakası sahil şeridi sessizliğe gömüldü: Yollar boş kaldı
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