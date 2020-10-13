Her gün aynı yerde onu bekliyor
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Her gün aynı yerde onu bekliyor

13.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:55
Her gün aynı yerde onu bekliyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, hayvan sevgisi ile yürekleri ısıtıyor. 12 yıldır kamyonu ile köylere ekmek götüren hayvansever, bayat ekmekleri de sokak hayvanlarına taşıyor. Hayvansevere alışan sokak hayvanları her sabah adeta yolunu gözlüyor.

Tokat-Erzincan D-100 karayolu üzerinde Çamlıkaya köyü Kışlaoğlu Mahallesi köyü yakınlarında bulunan bir sokak köpeği de Ömer Coşkun'un (51), beslediği sokak hayvanlarından biri. Yaşlı ve bitkin olan köpek her sabah Çoşkun'u yol üzerinde bekliyor. Kamyonu görür görmez ayağa kalkan köpek ve ekmeklerin bırakıldığında yaşadığı sevinç yürekleri ısıtıyor.

"ARABANIN SESİNİ DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKIYOR"

Coşkun, yaklaşık bir ay önce yol kenarında bulduğu köpeğin ölmek üzere olduğunu belirterek, "Ölü gibi yol kenarında yatıyordu. Ben ölü olduğunu düşünerek durdum, baktım, açlıktan yatıyormuş. Hamdolsun 30-35 günde ayağa kaldırdım. Her sabah yemeğini, ekmeğini veriyorum. Arabanın sesini duyar duymaz hemen ayağa kalkıyor.

"HEP BURADA BAŞKA YERE GİTMİYOR"

Benim yemek vermemi bekliyor. Hep burada kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Sahibi tahminim yaşlandığı için terk etmiş" dedi. Coşkun, vatandaşlara ekmekleri çöpe atmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Ekmekleri çöpe atmasınlar bizlere versinler bu hayvanlara ulaştıralım. Her gün köylere gidiyorum, elimize yapışmaz. Sevap işleyelim" diye konuştu.

Her gün aynı yerde onu bekliyor
Her gün aynı yerde onu bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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