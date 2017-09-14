Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Ganita ile Akyazı arasında oluşturduğu yürüyüş yolu ve bisiklet yolundan her gün 50 torba çöp toplanıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin İŞKUR İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği Toplum Yararı Projesi kapsamında oluşturulan ve tamamı kadınlardan oluşan 60 kişilik ekibin bölgede haftanın yedi günü temizlik çalışması yaptığı bildirildi.



Açıklamada, çalışmaların 6 vardiye halinde gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Çalışmalara sabah saat 08.00'de başlanıp akşam saat 19.30'a kadar devam edilirken, bölgede her gün 50 ila 60 torba arasında çöp toplanıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun etrafında yeterince çöp kutusu olmasına rağmen yerlere atılan çöpler arasında birçok ilginç ürüne rastlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmekte olduğu bu çalışma ile söz konusu alan sürekli olarak temiz tutuluyor."