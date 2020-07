Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor.

Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor GAZİANTEP - Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor. Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce tarihi parayı koleksiyonunda bulunduran Devri Alem Para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor. Korona virüs salgınından dolayı dezenfekte işlemleri için tonlarca metal parayı su ve sabunla temizleyen Kaplan, vatandaşların gönül rahatlığıyla koleksiyonu gezebileceğini söyledi. Para Koleksiyoneri Esat Kaplan yaklaşık 4 ton parayı her gün dezenfekte ettiğini belirterek, "Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak korona virüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz. Önce metal paraları bir kabın içine koyarak su ve sabunla temizliyoruz kuruduktan sonra tekrar kavanozlara koyarak yerine koyuyoruz. Kağıt paraları da tek tek kavanozlardan çıkartarak temizliyoruz. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla koleksiyonumuzu gezebilir" diye konuştu. Kaynak: İHA