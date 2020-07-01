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Her gün 20 kilometre koşarak olimpiyata hazırlanıyor

Bitlisli milli atlet Ayetullah Aslanhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Her gün 20 kilometre koşarak olimpiyata hazırlanıyor
01.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:03

Bitlisli milli atlet Ayetullah Aslanhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ağabeyinin desteğiyle 2015'te atletizme başlayan ve birçok başarıya imza atarak milli takıma girmeye hak kazanan Ayetullah, Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda Atletizm Milli Takımı Antrenörü Fahri Tunçtan gözetiminde antrenman yapıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen bakanlığın özel izniyle hazırlıklarına devam eden Ayetullah Aslanhan, normalleşme süreciyle temposunu artırdı.

Antrenörünün kontrolünde yaptığı antrenmanların yanı sıra her gün yaklaşık 20 kilometre koşarak kondisyon depolayan milli atlet, olimpiyatlara katılarak altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ayetullah Aslanhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli atlet olan ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde birçok başarıya imza attığını söyledi.

Şimdi de olimpiyatlara katılarak ülkesinin bayrağını dalgalandırmak istediğini belirten Ayetullah, "Uluslararası birçok başarı elde ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi. Şimdiden onun hazırlıklarını yapıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Pandemi sürecinde çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah olimpiyata katılırım. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

"Branşında en değerli sporculardan biri"

Antrenör Fahri Tunçtan, belirledikleri hedefler doğrultusunda hazırlıkları sürdürdüklerini aktardı.

Ayetullah Aslanhan'ın geçen yıl gençler kategorisinde katıldığı kros ile pist şampiyonalarında Avrupa ikincisi olduğunu anlatan Tunçtan, şunları kaydetti:

"Sporcumuz bu başarılarla hem ilimizi hem ülkemizi sevindirdi. Ülkemizde şu anda atletizm mesafe branşında en değerli sporculardan biri. Federasyonumuz ve bakanlığımız sürekli Ayetullah Aslanhan'ı takip ederek bizimle istişare ediyor. Pandemi döneminde de hazırlığımız devam etti. Antrenmanlardan geri kalmadık. Ayetullah, 19 yaşında bir sporcu. Sokağa çıkma yasağında bakanlığımızın yazısıyla tesisler bize açıldı. Bu sayede antrenman yaparak hazırlıklarımızı sürdürdük. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik."

Antrenmanların programını uluslararası yarışlara göre planladıklarına değinen Tunçtan, "Sporcumuzu aşama aşama ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyoruz. Pandemi döneminde ertelenen yarışlarımız ağustos ayında başlayacak. Akabinde eylül ayında Balkan Şampiyonaları yapılacak. Bu hedeflerimizden biri Balkan Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek"

Atletizm Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Fadıl Kara da Bitlis'ten 50'ye yakın sporcunun bugüne kadar Atletizm Milli Takımı'na girmeyi başardığını söyledi.

Ayetullah Aslanhan'ın 2021'te Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Kara, "Bugüne kadar Avrupa ve dünya dağ koşularında güzel başarılar elde ettik. Sporcumuz 2019'da pist ve kros şampiyonlarında Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. İlimizde tartan pist olmadığı halde milli sporcumuz tartan piste Avrupa ikincisi oldu. Antrenörlerimizin denetiminde çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz Bitlis'ten bir sporcumuzu olimpiyata göndermektir. Bunun için canla başla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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