Her Gün 10 Bin Adım" Sloganı ile Yürüdüler

Samsun'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlık için "Her Gün 10 Bin Adım" temalı yürüyüş düzenlendi.

1991 yılından bu yana her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşle; sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amaçlanıyor. Etkinlikte ayrıca; şehitler ve şiddete uğrayarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı. Sevgi Gölü önünden başlayan yürüyüş, Tütün İskelesi'nden geri dönülerek başladığı yerde son buldu. Etkinlik sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.

"Araştırmalara göre toplumun yüzde 71,9'u hareketsiz"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Yürüyüş, tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 (beş) günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. 5-17 yaş grubu için ise kardiovasküler hastalıklar, diyabet, obezitenin önlenmesi, sağlıklı bir kas-iskelet sistemi gelişimi, anksiyete ve depresyon riskinin azaltılmasının sağlanmasında günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Orta şiddette fiziksel aktivite, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta düzeyde fiziksel efor gerektiren fiziksel aktivitedir. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz; yapılan aktivite esnasında kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden birisidir. Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içerisinde toplu taşım aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz. Tek başınıza egzersiz yapmaktan hoşlanmıyorsanız arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Bakanlığımız tarafından yapılan 'Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması' sonuçlarına göre toplumumuzun yüzde 71.9'unun hareketsiz yaşadığı belirlenmiştir" dedi.

Etkinliğe; İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, sağlıkçılar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN