Her genç kızın izlemesi gereken efsane 5 dizi

Genç kızların kendilerini bulabilecekleri, belki bir nebze de olsa onlara yol gösterecek rehberlere ihtiyaçları var. Bu noktada efsanevi diziler devreye giriyor. Sadece genç kızlar olarak sınırlamasak da, hayatlarının bu karışık döneminde benzer olayları yaşamış ve bir şekilde sıyrılmış olan dizi karakterlerini görmek onları rahatlatacaktır.

1. GLEE

Müzikal, komedi ve gençlik türlerinde olan Glee, insanı hayallere sürükleyen Fox yapımı bir dizi. Dizinin yapımcı ismi Murphy dizi 2009 yılında ilk çıktığında 'İnsanların durup dururken şarkı söylemeye başladığı bir müzikal yerine, post modern bir müzikal dizi' hazırladıklarını söylemişti. Dizinin çok geniş bir kadrosu olsa da başrollerinde Lea Michele ve Cory Monteith var.

2. MY MAD FAT DIARY

Rae Earl tarafından yazılmış bir e4 dizisi. Dizi; ergen zorbalıklarını, kilo problemlerini, ailevi sıkıntıları biraz alaycı bir üslupla anlatıyor. Baş karakterimiz Rachel Earl obezite problemiyle uğrayan genç, konuşkan ve zeki bir kız. Bu yapımı izlerken 90'lı yılların efsane şarkılarını duymak da cabası. Dikkatli izlendiğinde size bir çok hayat dersi vereceğine eminiz.

3. FRIENDS

Friends, herkesin yolunun düştüğü, boşlukta kaldığımızda ya da kafa dağıtmak istediğimizde açıp bi kaç bölümüyle günlük hayatın stresinden kurtulduğumuz harika bir nostaljik yapım. İçinde aşk, arkadaşlık, ikili ilişkiler, aile ilişkileri ve daha birçok konuyu barındıran Friends, 1994 NBC kanalı çıkışlı bir dizi.

4. SEX AND THE CITY

Sex and the city, ABD'de 1998-2004 yılları arasında toplam altı sezon ve 94 bölüm olarak yayınlanmış, romantik ve komeditüründe bir televizyon dizisidir. New York'ta yaşayan 4 özgür kadının aşkları, ilişkileri, aileleri, kendilerini bulma çabaları ve daha birçok konuya dayanan dizi, döneminin ve sonraki zamanların en efsanelerinden. Öyle ki Carrie'nin, Mr. Big ile olan çalkantılı ilişkisinin unutulmaz sahneleri hala aklımızda kazılı.

5. GOSSIP GIRL

Gelelim bir diğer efsane gençlik dizisine. Cecily Von Ziegesar'ın kitap serisinden uyarlanan 2007 - 2012 yılları arası The CW adlı tv kanalında yayınlanan 'Dedikoducu Kız' tüm dünyada olduğu gibi bizde de deyim yerindeyse fırtınalar estirdi. Kraliçe Blair, güzeller güzeli Serena, çapkın Chuck, hep kaybeden Dan ve daha niceleri. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu gençlik yapımı, aşk ve ilişkiler konusunda sizlere de yol gösterici olacaktır.