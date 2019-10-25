“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.

25.10.2019 15:24
“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et