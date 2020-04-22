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23 Nisan, Ekonomi

“Her ev kutlama alanı olmalı”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, "İstiklal Marşımızda vurgulandığı gibi, son ocaktaki ateş sönmeden kırılamayacak direnme azmimizi 100 yıl önce olduğu gibi sürdürmekte karalıyız" dedi.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
“Her ev kutlama alanı olmalı”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, "İstiklal Marşımızda vurgulandığı gibi, son ocaktaki ateş sönmeden kırılamayacak direnme azmimizi 100 yıl önce olduğu gibi sürdürmekte karalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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