"Her dört Alman'dan biri Yahudi düşmanı"

24.10.2019 17:13

Dünya Yahudi Kongresi tarafından yapılan araştırma, Alman nüfusunun dörtte birinin "Yahudi düşmanı" (antisemitik) görüşlere sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonucunda göre ayrıca Almanların yüzde 41'i ise Yahudilerin "Holokost hakkında çok fazla konuştuğunu" düşünüyor.



100'den fazla ülkede ofisi bulunan Dünya Yahudi Kongresi'nin Almanya'nın Halle kentindeki sinagog saldırısından sonra yaptığı araştırma, Almanların Yahudilere bakış açısına ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle