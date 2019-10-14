Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı

14.10.2019 13:38

Bilecik'te faydası saymakla bitmeyen siyah üzüm pazar tezgahlardakini yerini aldı.



Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda uzmanlar tarafından kalp, beyin, kolesterol, şeker hastalığı, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek, toksin arındırıcı gibi birçok derde deva olduğu söylenen siyah üzüm kilosu 5 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Üzüm Satıcısı Abdülsamet Işık, siyah üzümün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Siyah üzüm tezgahlarımıza Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Sekiharman köyünden geliyor. Şuanda faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz siyah üzüme ilgi çok fazla. İlk çıktığı zamandan beri satıyoruz. Vatandaşlarımız bol, bol siyah üzüm yesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA