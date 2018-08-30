Her Daim Halkın Yanında!

İlçe ziyaretleri kapsamında Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ve kurum personellerini ziyaret eden Karabıçak "Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz, tedavi gören vatandaşlarımıza Allah'tan şifa, personellerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Konuyla alakalı bir basın açıklaması yapan Karabıçak şu ifadelere yer verdi;

Tirebolu Devlet Hastanemizde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Ayrıca hastane yöneticilerimiz ve personellerimizle bir araya gelerek yapılacak ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdik. Bölgemizin en donanımlı ve kapsamlı hastanelerinin başında gelen Tirebolu Devlet Hastanemiz bizlerin her zaman gururu olmuş, olmaya devam etmektedir.

Tedavi gören hastalarda bir süre sohbet eden ve kendilerine moral veren Karabıçak "Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştir. Daha önceki yıllarda küçük bir sorunda dahi İl ve komşu illere hasta sevki yapılıyordu. Şu anda Tirebolu Devlet Hastanemiz tam kapsamlı bir kapasiteyle hizmet vermektedir. Tirebolu Belediyesi olarak bizler üzerimize düşenin her zaman fazlasını yapacağımıza söz veriyorum" dedi.

Ziyarete Ak Parti Tirebolu İlçe Başkanı Hasan Durmuşkaya, Ak Parti Tirebolu Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın, Belediye personelleri ve partililer katıldı.